Krul ziet Brighton en Pröpper ternauwernood zegevieren in duel der promovendi

Brighton & Hove Albion heeft een einde gemaakt aan de reeks overwinningen van Newcastle United in de Premier League. The Magpies wisten achtereenvolgens West Ham United (3-0), Swansea City (0-1) en Stoke City (2-1) te verschalken, maar moesten zondag hun meerdere erkennen in Brighton. Door de zege klimt de ploeg van Chris Hughton uit de onderste regionen van de competitie, terwijl Newcastle in de middenmoot blijft steken.

Davy Pröpper speelde de hele wedstrijd voor the Seagulls, terwijl Tim Krul door Hughton op de bank werd geposteerd. De ex-doelman van Newcastle, die deze week zijn handtekening zette onder een definitief verblijf bij Brighton, zag dat Mathew Ryan, zijn concurrent onder de lat, na twee minuten al een knappe redding in huis had en Mikel Merino het scoren belette.

Davy Pröpper maakte de negentig minuten vol bij Brighton.

Na de enerverende beginfase werd het spel in het Amex Stadium al snel zeer pover, waarbij mogelijkheden voor beide ploegen schaars waren. Anthony Knockaert bereidde uitstekend een grote kans voor, maar de Fransman zorgde er op ongelukkige wijze voor dat zijn ploeg in de eerste helft niet kon tekenen voor de openingstreffer, aangezien hij het schot van teamgenoot Pascal Gross blokkeerde.

Vlak voor rust konden Joselu en Matt Ritchie de bezoekers een voorsprong bezorgen, maar beide spelers misten scherpte. Meteen na de pauze kwam de thuisploeg op 1-0 door een uitstekend opgezette vrije trap: Gross schoot de bal diep in het zestienmetergebied, Dale Stephens kopte de bal voor en Tomer Hemed reageerde alert. Daarna zette Newcastle aan en invaller Jonjo Shelvey was het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn zeer strakke corner raakte de buitenkant van de paal.