AZ terug op aarde na dramatische openingsfase voor eigen publiek

AZ heeft nagelaten om zich naast PSV te nestelen aan kop in de Eredivisie. De succesformatie van John van den Brom beleefde in de thuiswedstrijd tegen Excelsior een dramatische openingsfase en slaagde er uiteindelijk niet meer in de schade te repareren: 0-2. Het betekende voor AZ de eerste nederlaag sinds de openingsspeeldag, terwijl Excelsior juist weer eens wist te winnen na vier duels zonder zege.

De jonge ploeg van Van den Brom werd de voorbije weken behoorlijk bewierookt, maar Excelsior toonde zich daar allerminst van onder de indruk. De Kralingers schoten in het AFAS Stadion furieus uit de startblokken en realiseerden binnen acht minuten een 0-2 voorsprong. Luigi Bruins gaf doelman Marco Bizot tot tweemaal toe vanaf de strafschopstip het nakijken en bracht Excelsior zo in een luxepositie; nooit eerder nam die club immers zo snel een 0-2 voorsprong in de Eredivisie.

AZ maakte daarna jacht op de aansluitingstreffer, maar het bezoek verweerde zich kranig in de eerste helft. Sterker nog: Jurgen Mattheij had na ruim een kwartier spelen de pech dat zijn kopbal op de doellijn werd weggehaald. Excelsior liet het balbezit vervolgens aan de thuisploeg, maar bleef betrekkelijk eenvoudig op de been. Pogingen van Thomas Ouwejan en Wout Weghorst konden doelman Ögmundur Kristinsson nauwelijks verontrusten.

Na de onderbreking kreeg AZ al vroeg een enorme mogelijkheid om de nadelige marge te verkleinen. Alireza Jahanbakhsh stuitte in eerste instantie van dichtbij op Kristinsson, waarna Weghorst in de rebound de onderkant van de lat trof. Een schiettent ontwikkelde zich vervolgens voor het doel van Kristinsson, maar Excelsior weigerde te capituleren. Aan de andere kant had Zakaria El Azzouzi de beslissing op zijn voet, maar hij stuitte van dichtbij op Bizot. AZ mocht daardoor blijven hopen op een goed resultaat, maar Excelsior hield uiteindelijk knap stand, mede doordat Marko Vejinovic nog de paal raakte uit een vrije trap.