Keizer plande opmerkelijke wissel: ‘Die jongens zijn nog niet klaar’

Mitchell Dijks stond zondagmiddag negentig minuten op het veld namens Ajax in de thuiswedstrijd tegen Vitesse, maar het had niet veel gescheeld over de linkervleugelverdediger was al in de eerste helft geslachtofferd. Trainer Marcel Keizer wilde Dijks bij een 0-1 achterstand naar de kant halen ten faveure van Kasper Dolberg. Die wissel ging vanwege een blessure van Matthijs de Ligt echter niet door.

Ajax kwam op eigen veld na twintig minuten spelen op achterstand door een doelpunt van Guram Kashia, waarna Keizer onmiddellijk de opdracht gaf aan Dolberg zich te gaan warmlopen. De Deense spits moest als vervanger van de matig spelende Dijks binnen de lijnen komen. "Daar ben ik coach voor", lichtte Keizer na afloop toe voor de camera van FOX Sports. "Als iemand een keer niet in de wedstrijd zit, dan haal ik hem eruit. En nu was het Mitchell." Dolberg werd uiteindelijk ingebracht als vervanger van De Ligt, maar kon niet voorkomen dat Ajax met 1-2 onderuit ging.

Keizer had ook diverse verdedigende opties achter de hand, zoals zomeraanwinsten Maximilian Wöber en Luis Manuel Orejuela. "De jongens op de bank zijn er nog niet klaar voor om achterin te spelen bij ons", vervolgde de coach. "Dan is de enige keuze een middenvelder of aanvaller erbij. Wöber is er net en heeft een aantal trainingen meegedaan en een wedstrijdje gespeeld tegen Scheveningen. Hij moet nog bijgespijkerd worden, maar dat gaat wel goed komen."