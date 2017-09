Keizer: ‘Of het crisis is? Dat vinden jullie een leuk woord om te noemen’

Ajax zag Feyenoord zaterdagavond in eigen huis onderuit gaan tegen NAC Breda, maar de Amsterdammers slaagden er zondagmiddag zelf niet in om te profiteren van dit puntverlies van de aartsrivaal. Vitesse was met 1-2 te sterk in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de ploeg van Marcel Keizer na zes wedstrijden op een schamele tien punten blijft steken. De trainer neemt na afloop dan ook het woord ‘crisis’ in de mond.

“Of het crisis is? Dat vinden jullie altijd een leuk woord om te noemen. Prima. Ik heb er verder niks mee, want ik moet het team weer op de rails krijgen. Maar als je na zes wedstrijden al acht verliespunten hebt, dan is het inderdaad crisis...”, begint hij tegenover de camera’s van de NOS. Keizer zag dat niemand echt lekker in de wedstrijd zat, terwijl hij dat voor aanvang wel verwacht had: “Ik houd hier een slecht gevoel aan over, iedereen zal nu een week lang chagrijnig zijn.”

De trainer van Ajax gooide na het eerste doelpunt van Guram Kashia zijn opstelling weer om, maar ook dit mocht niet baten: “Vanaf het begin was het ondermaats en na de eerste goal zijn we heel snel naar 3-4-3 omgeschakeld. Vandaag was een complete offday. De spelers kunnen beter, ik moet zorgen dat ik meer uit deze groep haal”, voegt hij toe via de officiële kanalen van zijn club.