Woede bij FC Utrecht: ‘We hebben het verkloot, we lieten elkaar vallen’

FC Utrecht begon zondagmiddag vol goede moed aan de thuiswedstrijd tegen PSV, maar ging uiteindelijk voor eigen publiek met liefst 1-7 onderuit. Toch probeerde trainer Erik ten Hag de ruime nederlaag na afloop in perspectief te plaatsen.

"De uitslag is natuurlijk desastreus, maar er zit ook een verhaal aan de wedstrijd", sprak hij na de veegpartij tegen FOX Sports. "Het eerste uur speelden we goed, vooral aan de bal. We creëerden ook een paar goede kansen. Helaas verdedigden we niet goed en uiteindelijk speelt ook de mentale factor een rol." Utrecht keek bij rust nog tegen een 1-2 achterstand aan. Vlak na de onderbreking incasseerde de ploeg van Ten Hag een derde doelpunt.

"Bij de stand van 1-3 kregen we nog twee goede kansen, maar bij 1-4 moet je aan damage control doen", vervolgde de oefenmeester. "Dus niet naar voren stieren en geen mooie acties maken. Er is veel werk aan de winkel, met name in verdedigend opzicht. Vandaag maakten we de verkeerde keuzes, dat was de basis van de tegengoals. Het was ook vervelend dat PSV zo effectief was."

Voor Zakaria Laybad was de nederlaag extra zuur, daar de doelpuntenmaker van Utrecht in het verleden voor PSV speelde. "We hebben het verkloot, we lieten elkaar vallen", was zijn reactie. "Zij verdedigden wél als team. Tot de 1-3, 1-4 kregen we nog genoeg kansen. Daarna was het een trainingsessie voor PSV. Je voelt je machteloos in zo'n wedstrijd."