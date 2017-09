Veltman pisnijdig: ‘Messi kan het op vijftig procent, maar wij niet’

Ajax leed zondagmiddag wederom puntenverlies in de Eredivisie. Nadat de Amsterdammers al verloren van Heracles Almelo (2-1) en gelijkspeelden tegen ADO Den Haag (1-1) was ditmaal Vitesse te sterk voor de ploeg van Marcel Keizer: 1-2. Na afloop spreekt aanvoerder Joël Veltman van een zeer teleurstellende middag, waarbij hij vooral kijkt naar de slechte eerste helft.

"De eerste helft was ver onder niveau en misschien nog wel daaronder. Alles ging fout, we wilden de bal niet hebben, weinig initiatief. Als er bepaalde ballen verkeerd gaan, dan sluipt er onzekerheid in. Met alle respect voor, ik noem maar wat, VVV-Venlo, maar als zij dit spelletje spelen, zijn ze ook niet tevreden", zegt een teleurgestelde Veltman bij FOX Sports. "Dit is niet wat Ajax wil. Om eerlijk te zijn heb ik nog niet zoiets van: we zien een stip aan de horizon."

"We hebben niet een team dat op zeventig procent kan spelen", vervolgt de Oranje-international. "Als je niet de felheid hebt, kun je elke wedstrijd verliezen. Ik wil ons niet vergelijken met Lionel Messi, maar die kan een wedstrijd op vijftig procent beslissen. Wij moeten 120 procent geven en pas dán komen de kwaliteiten naar boven. Als je niet de duels wint en niet de felheid hebt, dan kun je elke wedstrijd verliezen."