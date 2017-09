Late ontsnapping voor Internazionale; Immobile hijgt Dybala in de nek

Internazionale heeft zondagmiddag optimtaal weten te profiteren van de nederlaag die stadsgenoot AC Milan eerder op de dag leed. Het elftal van Luciano Spalletti had het op eigen veld zeker niet eenvoudig tegen laagvlieger Genoa, maar kon dankzij een laat doelpunt van Danilo D'Ambrosio toch drie punten bijschrijven. Lazio beleefde gelijktijdig dankzij onder andere twee doelpunten van Ciro Immobile een gemakkelijke middag tegen Hellas Verona.

Internazionale – Genoa 1-0

Inter leed midweeks op bezoek bij Bologna voor het eerst dit seizoen puntverlies en was voor eigen publiek uit op eerherstel. Ivan Perisic was na amper één minuut spelen al dicht bij de openingstreffer, maar zijn volley vloog rakelings over het doel van Mattia Perin. Genoa kwam daarna beter in de wedstrijd en kreeg op slag van rust zelfs twee goede kansen om de score te openen. Doelpogingen van de pas zestienjarige Pietro Pellegri en Adel Taarabt werden echter onschadelijk gemaakt door Samir Handanovic, die Marcelo Brozovic aan de andere kant nog de paal zag raken in de eerste helft.

Na de onderbreking moest het thuispubliek in Giuseppe Meazza lang wachten op grote kansen. Éder zag een schot gepareerd worden door Perrin, terwijl Handanovic met een knappe redding voorkwam dat Stephane Omeonga de bezoekers zelfs de volle buit bezorgde. Inter leek zo voor de tweede maal in vijf dagen tijd dure punten te gaan morsen, maar werd drie minuten voor tijd toch nog gered door D'Ambrosio. De verdediger trof met het hoofd doel uit een hoekschop en zorgde er zo voor dat Inter er toch nog met de zege vandoor ging. Genoa eindigde het duel met negen man na directe rode kaarten voor Omeonga en Taarabt.

Hellas – Lazio 0-3

De ploeg van Simone Inzaghi boekte een comfortabele zege op Hellas door onder meer twee goals van Immobile, die na 24 minuten spelen voor wat leven in de brouwerij zorgde door vanaf elf meter raak te schieten. Samuel Souprayen beging volgens arbiter Massimiliano Irrati een overtreding in het strafschopgebied, waarna Immobile het leer gedecideerd door het midden van de goal ramde en hierdoor Lazio, dat zonder de geblesseerde Stefan de Vrij aantrad, terecht op voorsprong zette.

Ciro Immobile was zondag tweemaal trefzeker en staat nu al op acht treffers dit seizoen in de Serie A

Vlak voor rust kon de Italiaan wederom een doelpunt op zijn naam schrijven, nadat hij de verdediging van Hellas met enkele subtiele lichaamsbewegingen te kijk zette en de bal achter keeper Nicolas Andrade deponeerde. Immobile heeft nu al acht keer gescoord in de Serie A; slechts tweemaal minder dan competitietopscorer Paulo Dybala. Adam Marusic maakte na een uur spelen een einde aan alle onzekerheid door, op aangeven van Immobile, de 0-3 binnen te schieten. Door de ruime zege heeft Lazio dertien punten verzameld in zes competitiewedstrijden, terwijl Hellas met slechts twee punten onderin de Serie A blijf acteren.