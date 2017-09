VVV-Venlo en PEC Zwolle delen de punten na heerlijke vrije trap Leemans

PEC Zwolle heeft zondagmiddag een punt gepakt op bezoek bij VVV-Venlo. De twee ploegen maakten er in De Koel geen spectaculaire partij van en beide keepers hoefden weinig reddingen te verrichten. Een prachtige vrije trap van Clint Leemans zorgde uiteindelijk voor de terechte puntendeling: 1-1. Door het gelijkspel blijven beide ploegen knap meedraaien in de middenmoot van de Eredivisie.

John van 't Schip had onder meer een basisplek ingeruimd voor Nicolás Freire, die hiermee zijn basisdebuut maakte voor de Zwollenaren. De Argentijnse verdediger kon niet voorkomen dat VVV de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg, maar het schot van Leemans miste precisie. Daarna werd met name Ryan Thomas aan de andere kant gevaarlijk: een poging van de Nieuw-Zeelander trof echter geen doel. Even later werd Thomas onderuit gehaald in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Bas Nijhuis zag er geen penalty in.

Na een halfuur kon het steeds sterker wordende PEC toch juichen, nadat Kingsley Ezihibue, die een puike partij speelde, voor de 0-1 zorgde. De rechtsback kon een goed genomen hoekschop promoveren tot een doelpunt door vanaf vijf meter de bal kiezelhard in het dak van het doel te knallen. PEC speelde de eerste helft sterk in De Koel en Diederik Boer had weinig te duchten van de schoten van de Limburgers. Nadat het spel na rust even stil lag omdat Bram van Polen zijn shirtje met het verkeerde rugnummer moest wisselen, was er wederom weinig te beleven op het veld.

Met nog twintig minuten op de klok kwam VVV ineens langszij. Leemans verraste Boer door een vrije trap door de slecht georganiseerde muur van de Zwollenaren te schieten en de bal in de linkerbovenhoek van het doel te doen belanden. Tien minuten daarvoor kwam Stef Nijland in het veld, maar de aanvaller, die met zijn optreden Regillio Simons evenaart als recordhouder in de Eredivisie met de meeste invalbeurten (97), kon ondanks enkele mogelijkheden niet tot scoren komen, waardoor beide teams met een punt genoegen moesten nemen.