Opleving FC Twente blijkt in Groningen van zeer korte duur te zijn

FC Groningen heeft zondagmiddag voor de tweede keer dit seizoen weten te winnen in de Eredivisie. Het elftal van Ernest Faber won op eigen veld met minimaal verschil van FC Twente, dat de zege die het vorige week boekte op FC Utrecht dus geen passend vervolg wist te geven en zo alweer zijn vijfde competitienederlaag leed: 1-0. Groningen staat nu elfde op de ranglijst, terwijl Twente in de onderste regionen blijft bivakkeren.

Groningen stond onder hoogspanning na zijn matige seizoensstart. Nadat de behoudende tactiek die het vorige week in de verloren uitwedstrijd tegen NAC Breda (2-1) hanteerde niet het gewenste effect had gesorteerd, koos Faber voor eigen publiek weer voor een wat offensievere speelwijze. Mimoun Mahi werd in de aanval vergezeld door Lars Veldwijk en het tweetal stichtte in de openingsfase het nodige gevaar voor het doel van de bezoekers.

Twente-doelman Jorn Brondeel gaf tot tweemaal toe echter geen krimp. Twente loerde op de counter en was na achttien minuten spelen via Haris Vuckic bijzonder dicht bij het openingsdoelpunt. Hij schoot echter op de voeten van Sergio Padt. Het publiek in het Noordlease Stadion werd daarna nauwelijks meer verwend in het eerste bedrijf, al maakte Thomas Lam op slag van rust nog wel een enorme kans voor Mahi onschadelijk.

Vlak na onderbreking wist Groningen alsnog de ban te breken. Nadat een poging van Ritsu Doan in eerste instantie nog was gesmoord, tekende Oussama Idrissi in de rebound met het hoofd alsnog voor de 1-0. De thuisploeg wenste vervolgens onmiddellijk door te pakken en dacht na een uur spelen recht te hebben op een strafschop na een duel tussen Peet Bijen en Veldwijk. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof wuifde het voorval echter weg, waardoor Twente mocht blijven hopen op een punt. Het ontbrak het team van René Hake echter zoals wel vaker dit seizoen aan stootkracht voorin, waardoor Groningen uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig op de been bleef.