De Ligt houdt zware hersenschudding over aan botsing met Matavz

Matthijs de Ligt heeft een zware hersenschudding overgehouden aan de wedstrijd tegen Vitesse. Dat laat Ajax zondagmiddag weten via de officiële kanalen. De verdediger moest in de eerste helft bij een 0-1 stand per brancard worden afgevoerd na een kopduel met Tim Matavz. Hij werd vervangen door Kasper Dolberg.

Hoe lang Ajax geen beroep kan doen op De Ligt, is nog onduidelijk. Dit seizoen kwam hij inclusief de wedstrijd tegen Vitesse tot tien officiële optredens. Vorig seizoen debuteerde De Ligt in de hoofdmacht en noteerde hij 23 optredens. Mogelijk wordt maandag meer duidelijk over de medische toestand van de jonge mandekker.

Na de wissel van De Ligt kwam Vitesse via Milot Rashica op 0-2 in Amsterdam. Eerder had Guram Kashia de score al geopend met een kopbal uit een voorzet van Thomas Bruns. Ajax speelde vooral in de eerste helft onthutsend zwak.