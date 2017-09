Bergwijn: ‘Je mag hem niet vergelijken met die beroemde goal van Maradona’

PSV won zondagmiddag op zeer overtuigende wijze van FC Utrecht (1-7) en de man van de wedstrijd was ongetwijfeld Jürgen Locadia, die namens de Eindhovenaren vier keer raak schoot. Trainer Phillip Cocu is bij dat zijn ploeg drie punten pakte tegen de subtopper, terwijl Steven Bergwijn vooral heel gelukkig is met zijn prachtige doelpunt tegen de Domstedelingen.

"We wilden de angel uit hun team halen en gebruikmaken van de ruimtes en kwaliteiten die wij hebben", verklaarde Cocu na afloop van de klinkende overwinning in gesprek met FOX Sports. "Ik ben trots op het team, er was echt de intentie om verdedigend en aanvallend uit te voeren wat we wilden. Dat pakte fantastisch uit. Daar mogen ze trots op zijn."

Door de overtuigende zege Utrecht heeft PSV na zes speelronden de koppositie in handen. De Eindhovenaren profiteerden optimaal van de verliespartij van Feyenoord, dat zaterdagavond in De Kuip verrassend verloor van NAC Breda (0-2). "Het was belangrijk om te winnen, want Feyenoord heeft punten laten liggen. Dat was natuurlijk een extra motivatie om hier te winnen."

Bergwijn kon zijn geluk niet op na de zege van de Eindhovenaren. De aanvaller zorgde met een dribbel en een puike afronding voor de 1-7. Het Brabants Dagblad bestempelt de actie van Bergwijn als 'Maradona-esk', maar de jongeling wil dat niet beamen. "In de kleedkamer ben ik meteen dat doelpunt terug gaan kijken. Ik heb mijn telefoon niet meer uit mijn handen gehad, ik heb heel veel reacties gehad. Maar je mag hem niet vergelijken met die beroemde goal van Maradona, hoor."