‘Van Nistelrooij moest weg na opmerking over overleden vader Ronaldo'

Ruud van Nistelrooij was een van de succesvolste spitsen van Manchester United ooit. In vijf seizoenen en 218 wedstrijden bij the Red Devils wist de aanvaller 150 keer het net te vinden. Toch vertrok Van Nistelrooij in de zomer van 2006 voor vijftien miljoen euro naar Real Madrid. Geruchten deden al de ronde dat de Nederlander bonje had gekregen met Sir Alex Ferguson, maar de échte reden van zijn vertrek uit Engeland was mogelijk vanwege opmerking richting Cristiano Ronaldo.

Journalist Alistair Campbell heeft meerdere gesprekken gevoerd met de Schotse oud-manager en stelt dat Van Nistelrooij destijds al op het punt stond United achter zich te laten. De druppel die de emmer deed overlopen bij Ferguson was toen Van Nistelrooij een opmerking maakte over de overleden vader van Ronaldo, die in juni 2006 overleed aan alcoholisme.

"De United-manager wist niet zeker wat er met Ruud van Nistelrooij ging gebeuren", aldus Campbell. "Hij vond hem ook egocentrisch. De laatste druppel was toen hij Cristiano Ronaldo vertelde dat hij zijn zijn nieuwe vader gevonden had in Carlos (Queiroz, assistent van Ferguson, red.), net na de dood van zijn vader, die alcoholist was en kort daarvoor was overleden."

Queiroz heeft vervolgens aan Van Nistelrooij gevraagd of hij de situatie van Ronaldo en zijn familie wilde respecteren, maar de oud-spits zou geantwoord hebben dat hij voor niemand bij United respect heeft. Later bood de oud-international van Oranje zijn excuses wel aan de aanvaller van Real Madrid aan, maar Ronaldo weigerde hem te vergeven. Ferguson zou dermate verbolgen zijn geweest over de opmerking van Van Nistelrooij, dat hij had besloten hem van de hand te doen.