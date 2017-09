Pover AC Milan maakt nergens aanspraak op in Stadio Luigi Ferraris

AC Milan heeft zondag een kansloze nederlaag geleden op bezoek bij Sampdoria. De ploeg van Vincenzo Montella ging met 2-0 onderuit in het Stadio Luigi Ferraris en incasseerde daarmee de tweede verliespartij van het seizoen. Milan heeft na zes wedstrijden twaalf punten verzameld; Sampdoria haalde uit vijf duels een punt minder. Duván Zapata en Ricardo Álvarez velden het oordeel over het zwakke Milan.

De laatste zeven thuiswedstrijden tegen Milan leverden voor Sampdoria geen overwinning op, maar de club bleek vastberaden om die reeks te beëindigen. In de eerste helft was Sampdoria dominant en al binnen twee minuten leek de thuisploeg een uitgelezen kans op de openingstreffer te krijgen. Na een voorzet van Ivan Strinic belandde de bal op de arm van Franck Kessié en wees arbiter Paolo Valeri naar de stip. Hij maakte vervolgens echter gebruik van de VAR en zag dat Kessié zijn arm op zijn rug had. Daarom werd de penalty geannuleerd.

Zapata was daarna een van de meest dreigende spelers bij Sampdoria. Gianluigi Donnarumma moest de bal uit de lucht plukken na een kopstoot van de spits, terwijl Zapata na een hoekschop rakelings naast mikte. Sampdoria trok fel van leer in de openingsfase. Milan had moeite met die druk en raakte de bal veelvuldig kwijt. Gaston Ramírez trof namens Sampdoria het zijnet, terwijl Dennis Praet en Lucas Torreira evenmin succesvol waren in de afronding.

In de tweede helft ging het toch nog mis voor Milan, al kregen de bezoekers kansen om zelf op voorsprong te komen. Een indraaiend schot van Suso vanaf de rand van het strafschopgebied vloog naast, terwijl Nikola Kalinic hoog over schoot. Het was uiteindelijk Zapata die het verschil maakte. De Colombiaan kreeg de bal vlak voor het doel plots voor de voeten en haalde doeltreffend uit. Het werd in de blessuretijd nog erger voor Milan, want Álvarez bepaalde de eindstand op 2-0.