Ontketend PSV scoort zeven keer in Utrecht en grijpt koppositie

PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Het elftal van Phillip Cocu overleefde zondagmiddag een hachelijke openingsfase op bezoek bij FC Utrecht en won uiteindelijk mede dankzij vier doelpunten van Jürgen Locadia met ruime cijfers in de Domstad: 1-7. Het betekende voor PSV de vijfde overwinning in zes competitiewedstrijden dit seizoen, terwijl Utrecht alweer zijn derde nederlaag in zijn laatste vier duels leed.

PSV maakte in de eerste helft zeker geen grootse indruk, maar kon leunen op de individuele kwaliteiten van Hirving Lozano. De Mexicaanse aanvaller keerde terug van een schorsing en stond na een kwartier spelen aan de basis van het openingsdoelpunt van Locadia. Een pass van Derrick Luckassen, die verrassend op het middenveld was geposeerd door Cocu teneinde Zakaria Labyad uit de wedstrijd te spelen, werd op fraaie wijze meegenomen door Lozano, waarna hij doelman David Jenssen met een schot dwong een rebound weg te geven aan Locadia: 0-1.

Een hard gelag voor Utrecht, dat nochtans uitstekend aan de wedstrijd was begonnen. Het team van Erik ten Hag had PSV in de openingsfase al verontrust met een schot op de deklat van Cyriel Dessers en stelde na de treffer van Locadia vrijwel onmiddellijk orde op zaken. Nicolas Isimat-Mirin beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Jean-Christophe Bahebeck, waarna Labyad vanaf elf meter het scorebord weer in evenwicht bracht. De thuisploeg kreeg daarna kansen op meer, maar verslapte in de slotfase van de eerste helft en moest dat vijf minuten voor rust bekopen met de 1-2 van Lozano, die het leder van dichtbij in een leeg doel kon schuiven na een pass van Locadia.

PSV kwam vervolgens na de onderbreking furieus uit de kleedkamer en had slechts vier minuten nodig om de voordelige marge op te krikken. Locadia werd door Lozano weggestoken achter de verdediging van Utrecht, waarna de spits via Jenssen en de onderkant van de lat het net liet bollen: 1-3. Het bezoek leek de drie punten daarmee wel in de tas te hebben, maar kwam niet veel later goed weg toen Dessers oog in oog met Jeroen Zoet te veel tijd nam en de keeper van PSV zo de kans bood redding te brengen. Zoet hield even later ook invaller Lukas Görtler van een doelpunt af door zijn schot van een meter of vijftien te keren.

Het thuispubliek in De Galgenwaard leek zich op te maken voor een slotoffensief, maar dat werd halverwege de tweede helft de kop ingedrukt door Locadia. Hij werd weggestuurd door Jorrit Hendrix en completeerde voorts zijn hattrick met een schot uit een lastige hoek. Daarmee was het verzet van Utrecht definitief gebroken. PSV kon daarna freewheelend richting het einde van de wedstrijd en liep via benutte strafschoppen van Marco van Ginkel en Locadia en een schitterende solo van Steven Bergwijn uiteindelijk uit naar een monsterscore. Giovanni Troupée werd voorafgaand aan het zesde doelpunt van PSV van het veld gestuurd met een rode kaart, nadat hij de doorgebroken Lozano had neergehaald.