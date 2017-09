Wenger verliest ‘familielid’: ‘Deed meer pijn dan vertrek van Chamberlain'

Arsène Wenger had meer moeite met het vertrek van Kieran Gibbs naar West Bromwich Albion dan met de transfer van Alex Oxlade-Chamberlain naar Liverpool. The Ox kwam weliswaar vaker in actie voor Arsenal in de Premier League, maar Wenger vindt het nooit fijn om een zelfopgeleide speler als Gibbs te zien vertrekken. Dat zegt hij daags voor de wedstrijd tussen Arsenal en West Bromwich.

"Idealiter wil je stabiliteit bij je club", legt Wenger uit bij Sky Sports. "Je wilt spelers die de waarden van je club generaties lang met zich meedragen. Het klopt dat het vertrek van Gibbs meer pijn deed dan dat van Oxlade-Chamberlain, omdat Gibbs al vanaf zijn tiende werd opgeleid bij Arsenal. Hij was een linksbuiten, maar ik heb hem omgeschoold tot linksback omdat hij het misschien niet zou redden als linksbuiten. Maar ik zag dat hij intelligent was, snelheid had en het kon maken als linksback."

Volgens Wenger worden jeugdspelers van Arsenal opgeleid met waarden als nederigheid, respect en toewijding. "Maar het gaat er ook om dat ze positief voetbal proberen te spelen en teamspelers zijn", vervolgt de Fransman. Het vertrek van Gibbs voelde voor Wenger alsof hij een familielid kwijtraakte, geeft hij toe. "Natuurlijk. En voor spelers die vertrekken, zal het ook moeilijk zijn. Het was een lastige beslissing, maar hij is 27 jaar en dan wil je voetballen. Als hij al zoveel jaar heeft gegeven voor de club, dan moet je dat accepteren."