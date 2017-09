Frenkie de Jong: ‘Ik haal Huntelaar eruit voor meer snelheid voorin’

Op Utrecht Centraal kan deze week in de FIFA18 Xperience voor het eerst de nieuwe game van EA Sports gespeeld worden. De selectie van Ajax was donderdag aanwezig om de Xperience officieel te openen. Voetbalzone is er de hele week bij en zag hoe Frenkie de Jong en Koen Weijland het in de finale van de Ajax Cup opnamen tegen Justin Kluivert en Dani Hagebeuk.