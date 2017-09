‘Liverpool greep ook naast Van Dijk, dus ze moesten hem zeker behouden’

Liverpool heeft dit seizoen de nodige problemen in de achterhoede, maar die zijn volgens Phil Thompson deels de schuld van de club zelf. Op de slotdag van de zomerse transfermarkt werd Mamadou Sakho immers voor 28 miljoen euro verkocht aan Crystal Palace. Dat had Jürgen Klopp nooit moeten toestaan, oordeelt de clublegende van Liverpool.

Volgens Thompson, die tussen 1971 en 1984 het shirt van Liverpool droeg, tipt niemand van de huidige Liverpool-defensie aan het niveau van Sakho. "Onze beste verdediger mocht aan het begin van het seizoen zomaar vertrekken", verzucht de oud-mandekker bij Sky Sports. "Mamadou Sakho was een soldaat, een strijder. Dat zagen we vorig seizoen allemaal bij Crystal Palace. Hij was ook bij Liverpool al zo."

Als Klopp en Sakho het niet met elkaar konden vinden, had de Duitser daar volgens Thompson anders mee moeten omgaan. "Ik weet dat er soms onenigheid is in het voetbal, maar je benadeelt jezelf alleen maar als je zo reageert", vindt de voormalig international van Engeland. "Nu hebben ze ook nog naast Virgil van Dijk gegrepen om welke reden dan ook, dus dan moest je Sakho zeker behouden."