‘Bayern bracht miljoenenbod uit op piepjonge vervanger van Depay’

Bayern München heeft afgelopen zomer een bod uitgebracht op Willem Geubbels, weet L'Équipe. Volgens het sportblad weigerde Olympique Lyon een bod van tussen de acht en negen miljoen euro uit Duitsland. Bayern was niet de enige club die zich meldde, maar Lyon was onverzettelijk en wilde Geubbels binnenboord houden.

In Lyon wordt veel verwacht van de piepjonge aanvaller. Het vertrouwen van de club bleek zaterdag, toen Geubbels in de wedstrijdselectie voor het duel met Dijon de voorkeur kreeg boven Memphis Depay. De Nederlander stond niet op de lijst van blessuregevallen van OL en leek de strijd op sportieve basis te hebben verloren. Geubbels mocht in de slotfase debuteren: hij stond zeven minuten op het veld als invaller.

De Franse linksbuiten kan binnenkort zijn handtekening zetten onder zijn eerste profcontract bij Lyon. Hij kwam op 8 juli al wel in een oefenwedstrijd met het eerste elftal in actie: Geubbels scoorde in dat met 1-3 gewonnen duel met Bourg-en-Bresse en was toen nog vijftien jaar oud. Een week later speelde hij mee in het oefenduel met Ajax (2-0). De jongeling speelt sinds zijn achtste voor les Gones en mag zich inmiddels ook al international van Frankrijk Onder-18 noemen.