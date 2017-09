Kuipers krijgt topwedstrijd in Champions League; slecht voorteken Feyenoord

Björn Kuipers is door de UEFA aangesteld om de topper tussen Borussia Dortmund en Real Madrid in de Champions League in goede banen te leiden. De leidsman uit Oldenzaal wordt dinsdagavond bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Mario Diks is de vierde man en Pol van Boekel en Dennis Higler doen op de achterlijn dienst als vijfde en zesde official.

Het is voor Kuipers zijn eerste wedstrijd van dit Champions League-seizoen. De scheidsrechter had in de Eredivisie al de leiding over onder meer de topper tussen PSV en Feyenoord. Het Dortmund van Bosz steekt in topvorm en won de laatste drie competitieduels met een doelsaldo van veertien voor en één tegen. Bij Real Madrid loopt het minder soepel; zondag boekte de Champions League-winnaar van vorig seizoen een moeizame zege bij Deportivo Alavés.

De UEFA heeft ook bekendgemaakt dat de wedstrijd tussen Napoli en Feyenoord dinsdag onder leiding staat van William Collum. De Schot had acht keer eerder de leiding over een Europese wedstrijd van een Nederlandse club en geen enkele keer won de Eredivisionist. Ook floot hij in maart de wedstrijd tussen Bulgarije en Oranje, die het ontslag van Danny Blind als bondscoach inleidde. Zowel Napoli als Feyenoord heeft na de nederlaag in het eerste duel behoefte aan een goed resultaat.