Milik wacht mogelijk nieuwe operatie; duel met Feyenoord lijkt onhaalbaar

Arek Milik moet mogelijk onder het mes, laat Napoli zondagochtend weten via de officiële kanalen. De aanvaller van Napoli liep zaterdagavond een knieblessure op in de slotfase van de wedstrijd tegen SPAL, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Het Champions League-duel met Feyenoord van dinsdagavond lijkt sowieso te vroeg te komen voor de ex-spits van Ajax.

Milik raakte geblesseerd aan zijn rechterknie. Dat is niet dezelfde knie als waarvan hij een jaar geleden de kruisband afscheurde. Toch is de blessure nieuwe reden tot zorg voor zowel Milik als Napoli. Maandagochtend kijkt een specialist naar de knie van de Pool en mogelijk wordt dan besloten of een operatie noodzakelijk is.

Zelf probeerde Milik na afloop de bezorgde supporters gerust te stellen. "Hoe het gaat? Niet slecht. Het is niet zoals de vorige keer", aldus Milik, die in de tweede helft zijn rentree maakte als invaller. De 23-jarige spits had geen hulp nodig om van het veld te stappen. Dit seizoen kwam hij tot drie competitieduels en één treffer voor Napoli.