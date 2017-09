‘Özil zet zinnen op ‘shock move’ en wil route van Van Persie bewandelen’

Mesut Özil heeft zijn zinnen gezet op een shock move naar Manchester United, zo meldt de Daily Mirror zondagochtend. Volgens de krant heeft de middenvelder besloten zijn aflopende contract uit te dienen, om vervolgens transfervrij naar Old Trafford te vertrekken. Daar kan hij opnieuw de samenwerking aangaan met José Mourinho, die Özil nog kent van hun gezamenlijke periode bij Real Madrid.

Adviseurs van de Duitser zouden een transfer naar Manchester United hebben voorgesteld en zijn reactie was 'bemoedigend', aldus de krant. Mourinho wordt bestempeld als groot fan van Özil en vanwege zijn transfervrije status heeft Manchester United het budget om hem een riant salaris in het vooruitzicht te stellen. Dat zou een van de struikelpunten zijn in de onderhandelingen tussen de spelmaker en Arsenal: naar verluidt vraagt Özil zijn huidige club om 280.000 euro per week. Dat is Arsenal tot dusver te gortig.

Ook Internazionale heeft bovengemiddelde interesse in Özil. Zo'n overstap geniet mogelijk de voorkeur van Arsenal, want een transfer naar Manchester United zou een 'klap' zijn voor the Gunners. "Robin van Persie verliet Arsenal vijf jaar geleden voor Manchester United en had een jaar later een kampioensmedaille in zijn handen. Özil zou graag dezelfde weg bewandelen", aldus de Daily Mirror. Op dit moment staat Özil aan de kant met een knieblessure. Hij hoopt 'zeer spoedig' weer op het veld te staan, zo liet hij deze week weten.