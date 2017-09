‘PSV is een leuke club, maar bij Ajax breken spelers sneller door’

Frenkie de Jong lijkt bezig aan zijn grote doorbraak bij Ajax. Vorig seizoen kwam de middenvelder in totaal vier keer in actie in de Eredivisie; deze jaargang speelde hij in alle vijf competitieduels. Wekelijks krijgt De Jong de vraag of hij komend weekend weer gaat spelen en dat vindt het talent logisch. Hij ambieert elke wedstrijd een basisplek.

"Ik moet gewoon zorgen dat ik elke week in de basis sta. Daar moet ik hard voor werken. Ik moet zorgen dat ik beter word dan de andere middenvelders", legt De Jong uit aan de NOS. Hij somt een rits verbeterpunten op voor zijn eigen spel: hij vindt dat hij soms te lang aan de bal kan en dat zijn rendement omhoog kan: De Jong wil meer scoren en assists geven. "Ik vind dat ik mezelf ook meer in scoringspositie moet brengen, in mijn aanname al. En in de omschakeling kan ik wel wat agressiever zijn."

"Ik hoop niet dat ik mijn plafond heb bereikt op mijn twintigste", zegt de jongeling, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van Willem II. Hij kwam in 2015 over uit Tilburg, hoewel hij eerst met PSV sprak en daarna pas met Ajax. "Ik heb een goed gesprek gehad bij PSV, met Marcel Brands. Ook een leuke club, daar niet van", vertelt De Jong. "Maar bij Ajax breken over het algemeen jeugdspelers iets sneller door. Dus daarom heb ik destijds voor deze club gekozen." Zondagmiddag neemt Ajax het in eigen huis op tegen Vitesse.