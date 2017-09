Henry: ‘Het is als de afstand tussen de aarde en de maan, maar hij kan het’

Reiss Nelson wordt bij Arsenal gezien als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding en kwam dit seizoen al driemaal in actie voor de hoofdmacht. Na invalbeurten in de Community Shield en het Europa League-duel met 1. FC Köln kreeg de zeventienjarige jeugdexponent dinsdag een basisplek in het duel met Doncaster Rovers in de Carabao Cup. Thierry Henry dicht Nelson een grote toekomst toe.

Henry werkte als jeugdtrainer van Arsenal samen met Nelson en kent zijn kwaliteiten dus als geen ander. "Ik was enorm onder de indruk van hem", schrijft de clublegende in een column voor The Sun. Nelson stroomde als zestienjarige speler al door naar Arsenal Onder-18, maar na 'twee of drie maanden' concludeerden Henry en zijn collega's dat de jongeling zelfs daar zijn tijd verdeed. "Hij leerde niets meer, want hij was te goed voor dat niveau. Daarom promoveerde hij naar de Onder-23, zodat hij kon werken met grotere en sterkere jongens."

"Dit jochie heeft het talent om op de deur te kloppen bij het eerste elftal", vervolgt Henry, die het niettemin jammer vindt dat Nelson tegen Doncaster werd gebruikt als opkomende rechtsback. Als nummer 10 of buitenspeler komt Nelson het beste uit de verf, laat de oud-topvoetballer weten. "Maar als jonge jongen pak je bij Arsenal alle kansen aan die je krijgt. Er zit ook nog wel een enorm verschil tussen het talent hebben om het te maken, en dat ook daadwerkelijk doen. Dat is als de afstand tussen de aarde en de maan."

"Hij betreedt nu de grote wereld, kan hij dat aan?", vraagt Henry zich openlijk af. Hij bespeurt in ieder geval de wens, het vertrouwen en een uitstekende werkhouding bij zijn voormalige pupil. "Hij is niet bang om op spelers af te gaan met de bal aan zijn voeten. Hij is snel en niet alleen op het gras, want hij denkt ook snel. Hij heeft een directe speelstijl en doet niet moeilijk als het niet hoeft", aldus Henry. "Je hebt van die spelers van wie je gewoon wilt dat ze aan de bal zijn. Hij is zo'n speler. De rest is aan hem."