VIDEO - Olympique Lyon verspeelt riante voorsprong in laatste minuten

Olympique Lyon heeft zaterdagavond dure punten laten liggen in de Ligue 1. Het elftal van Bruno Génésio kwam in eigen huis tot tweemaal toe op voorsprong tegen laagvlieger Dijon, maar moest in een doelpuntrijke confrontatie uiteindelijk genoegen nemen met een puntendeling: 3-3. Kenny Tete was belangrijk met een assist, maar ging in de fout bij de gelijkmaker van de bezoekers.