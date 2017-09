NAC juicht in De Kuip: ‘Ik heb heel veel vrienden die voor Feyenoord zijn’

Feyenoord verloor zaterdag voor het eerst in ruim anderhalf jaar een Eredivisie-duel in De Kuip (0-2). De vorige thuisnederlaag van Feyenoord was op 31 januari 2016 tegen ADO Den Haag (0-2). De overwinning van NAC is bovendien de eerste competitiezege ooit van de club in De Kuip en dat zorgde voor een jubelstemming.