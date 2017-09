‘Veel Eredivisie-spelers weten nog niet hoe goed hij is, hij is ons geheim'

Nasser El Khayati zorgde zaterdagavond voor het klassenverschil tussen ADO Den Haag en Sparta Rotterdam: 1-0. De middenvelder maakte alweer zijn derde doelpunt van het seizoen, na zijn eerdere twee treffers tegen Willem II (1-2). "Veel spelers in de Eredivisie weten nog niet hoe goed Nasser is", zo verzekert Edouard Duplan.

"Laten we dat maar zo houden. Hij is ons geheim." El Khayati werd verkozen tot Man van de Wedstrijd, maar gaf de daarbij horende fles champagne aan Tom Beugelsdijk. "Hij heeft echt al zijn duels gewonnen. Je ziet de oude Beugelsdijk de laatste tijd echt terugkomen. Hij was geweldig", zo citeert Voetbal International.

"Als ik niet had gevonden dat hij zo goed was, had ik de fles gewoon in het midden van de kleedkamer gezet en had iedereen ervan mogen drinken." Fons Groenendijk was blij met de voltreffer van El Khayati. "Zoals Johan Cruijff zei: je moet scoren anders kun je niet winnen. Gelukkig hebben wij dat gedaan en Sparta niet."