‘Ik ga een nieuwe televisie voor je kopen, maar maak deze niet kapot’

Josef de Souza heeft een fan van Fenerbahçe beloofd dat hij een nieuwe televisie voor hem gaat kopen. In de beladen en tevens knotsgekke topper tussen Fenerbahçe en Besiktas (2-1) vielen zaterdagavond vijf rode en elf gele kaarten. Een video van een supporter die tijdens de wedstrijd zijn televisie de vernieling in hielp, ging viraal.

De Souza wil de supporter tegemoet komen. "Ik maak me zorgen om de eigenaar van de televisie", zo vertelde de middenvelder uit Brazilië via zijn Twitter-account. "Ik ga een nieuwe televisie voor je kopen om wedstrijden van Fenerbahçe te kunnen kijken, maar maak deze niet kapot." Door de zege verkleint Fenerbahçe de achterstand op Besiktas tot twee punten: dertien om elf. Galatasaray heeft eveneens dertien punten, maar komt vandaag nog in actie bij Bursaspor.

Beide clubs uit Istanbul eindigden de wedstrijd in het Sükrü Saraçoglu met negen man. Ricardo Quaresma en Luis Neto moesten al voor rust bij Besiktas van het veld. In de slotfase werden ook Atiba Hutchinson en Ismail Köybasi weggestuurd. Na de wedstrijd kreeg ook Oguzhan Özyakup van Besiktas nog de rode kaart wegens protesteren.