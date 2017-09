‘Messi vroeg aan me of ik gehuurd was van Man City en hoe oud ik was'

Lionel Messi verscheen zaterdagavond in de streekderby tussen Girona en Barcelona (0-3) niet op het scorebord. De sterspeler van Barcelona werd de complete wedstrijd gevolgd door Pablo Maffeo, die het begrip mandekking erg serieus nam. "Een methode die soms wordt toegepast, maar het kan ook voor situaties zorgen waar je als team van kan profiteren", zo vertelde Ernesto Valverde, die zijn team voor de zesde keer zag winnen.

"Na tien minuten spelen kwam Messi naar me toe en vroeg hij aan mij waar op het veld ik graag zijn man wilde hebben", zo vervolgde de oefenmeester. "Messi heeft goed gespeeld, is rustig gebleven en heeft het team geholpen. Ivan Rakitic kreeg na afloop de vraag of Messi het lastig had door de voortdurende mandekking. "Ik denk eerder dat Maffeo het lastig had. Messi raakt eraan gewend dat hij mandekking krijgt, soms van meerdere personen. Het lijkt wel mode, maar voor de tegenstander is het niet prettig."

Maffeo, twintig jaar, wordt net als vorig seizoen gehuurd van Manchester City. "Als je Messi moet dekken, moet je denken dat hij ook gewoon een mens is, een persoon met twee benen. En geconcentreerd zijn", zo stelde de verdediger. "Messi zei tegen me: 'Je gaat hier heel de dag staan'. En ik zei: 'Je ben de beste ter wereld, ik heb geen keuze'." Het was niet de enige vraag van Messi. "Hij vroeg aan me of ik gehuurd was van Manchester City, hoe het daar was. En hoe oud ik was."

"Messi en ik zijn heel de tijd samen geweest. Hij heeft nog een paar andere dingen gevraagd. Hij is een goed persoon." Maffeo had niet veel tijd om zich te kunnen inleven in zijn rol. "'s Ochtends zei de trainer tegen mij dat ik Messi voortdurend moest dekken." Barcelona heeft na zes speeldagen het maximale aantal punten: achttien. Atlético Madrid volgt met vier punten minder, terwijl titelverdediger Real Madrid zeven punten minder verzamelde.