Nieuwe Eredivisie-koploper geniet: ‘De jongens hadden teletekst al openstaan’

SC Heerenveen staat voorlopig op de eerste plaats in de Eredivisie. Het team van Jurgen Streppel zegevierde zaterdagavond bij Willem II (1-2), terwijl Feyenoord tegelijkertijd in eigen huis van NAC Breda (0-2) verloor. Vandaag hebben AZ en PSV de mogelijkheid om over de Friezen heen te gaan. AZ ontvangt Excelsior en PSV gaat op bezoek bij FC Utrecht.

"De jongens hadden teletekst al openstaan', vertelde Streppel na afloop, in gesprek met FOX Sports. "Drie uitwedstrijden in een week, waarbij je 1.200 kilometer moet rijden, het is dan erg knap dat je zo dominant speelt", zo verwees de coach naar het voorgaande competitieduel bij Excelsior, dat woensdagavond ook de tegenstander in de eerste ronde van de KNVB Beker was. Beide keren werd met 1-2 gewonnen.

"Wij gaan een screenshotje maken van de stand in de Eredivisie! Dat is hartstikke mooi", zo gaf Reza Ghoochannejhad te kennen aan Omrop Fryslân. "Maar we moeten daar niet teveel naar kijken. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Volgende week spelen we weer. Dat is tegen Ajax in een mogelijk bomvol Abe Lenstra Stadion. Daar heb ik veel zin in, want we hebben veel vertrouwen."

Stijn Schaars maakte vlak voor rust op schitterende wijze de 1-1, een vrije trap in de bovenhoek. "We waren niet briljant", zo erkende de middenvelder. "Maar we misten ook een aantal grote kansen. Reza kreeg een goede mogelijkheid met een kopbal, ik ga zo even aan hem vragen hoe hij die er niet in kreeg. De vrije trap kwam op een ideaal moment, daardoor gingen we toch met een lekker gevoel de kleedkamer in."