‘Je kunt wel wijzen naar Feyenoord, maar dan geef je ons te weinig credits’

Mounir El Allouchi is in de zevende hemel na de overwinning van NAC Breda op Feyenoord. De middenvelder spreekt van een onbeschrijflijk gevoel en looft de prestatie van zijn ploeg. El Allouchi dreigde een negatieve hoofdrol te spelen na het veroorzaken van een penalty voor Feyenoord, maar noemt die strafschop onterecht en is blij dat Mark Birighitti de inzet pareerde.