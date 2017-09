Kramer faalt vanaf elf meter: ‘Daardoor wist ik in welke hoek hij zou schieten’

NAC Breda won zaterdagavond voor het eerst in de clubgeschiedenis een competitiewedstrijd van Feyenoord in De Kuip en Stijn Vreven is trots op zijn ploeg. Op de clubsite spreekt de trainer van een geweldige en historische overwinning. "Na het debacle van afgelopen week winnen we nu van de landskampioen."

"Het kan snel gaan", weet Vreven. Zijn ploeg begon wel 'matig' aan de wedstrijd, merkte hij op. Volgens de Belg was NAC in het eerste kwartier erg angstig. Hij koos er daarom voor om Manu García gaandeweg de eerste helft op de nummer 10-positie te zetten. "Daarna ging het al een stuk beter", aldus Vreven. Hij zag vervolgens 'controle en goede goals'. "Je weet dat Feyenoord dan powerplay gaat spelen. We maken goede stappen met deze jonge ploeg."

"We gaan zeker nog acht keer vallen, maar zullen ook negen keer opstaan. Dit zijn gouden punten. Volgende week thuis tegen ADO Den Haag zullen we ook de punten moeten verzilveren", blikt Vreven alvast vooruit. Doelman Mark Birighitti werd de held van NAC, door bij een 0-1 stand een penalty van Michiel Kramer te keren. "Samen met Jelle (ten Rouwelaar, red.) hebben we afgelopen week de strafschoppen van Kramer geanalyseerd. Daardoor wist ik dat hij links van mijn zou schieten", vertelt de Australiër aan BN/De Stem.