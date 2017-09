Eigen doelpunten helpen stroef Barcelona langs dapper Girona

Barcelona heeft na zes competitieduels nog altijd de maximale score. Zaterdag boekte de koploper een 0-3 zege op promovendus Girona; de eerste twee treffers waren eigen doelpunten. Luis Suárez deed vervolgens ook een duit in het zakje voor de bezoekers. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, kende Barcelona geen eenvoudige avond.

Het eerste eigen doelpunt van Girona kwam op naam van Aday Benítez, die het leer na zestien minuten op ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman Gorka Iraizoz werkte. Na een hoekschop nam Jordi Alba de bal vanaf de zestienmeterlijn op de slof, waarna Aday de bal verlengde met desastreuze gevolgen. Voor de treffer had Girona juist enkele kansen om de score te openen: Marc-André ter Stegen werd tot twee reddingen gedwongen, terwijl een ander schot van Girona langs de doelman zeilde.

Makkelijk had Barcelona het niet in Estadi Montilivi. Girona speelde goed georganiseerd en liet Barcelona geregeld in de buitenspelval trappen. Na de openingsfase waren er nog nauwelijks kansen en was de wedstrijd verworden tot een schaakspel. Kort na rust viel de tweede alsnog en ditmaal kwam het eigen doelpunt van keeper Iraizoz. Aleix Vidal stoomde op aan de rechterflank en combineerde met Suárez, die de keeper op het verkeerde been zette na de voorzet van de rechtsback.

Iraizoz werkte de bal in eigen doel en daarmee leek de wedstrijd gespeeld. Toch bleef het een moeizame wedstrijd voor Barcelona en was Girona de bovenliggende partij. Doelman Ter Stegen kwam desondanks nauwelijks meer in de problemen en Suárez maakte aan alle twijfels een einde na een prachtige assist van Sergi Roberto. De Uruguayaan heeft nu gescoord tegen 24 van de 25 ploegen die hij trof in de competitie. Girona gaf de jacht op een eretreffer niet op, maar was uiteindelijk niet succesvol. Barcelona blijft dankzij de zege foutloos bovenaan staan in LaLiga.