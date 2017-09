VIDEO - Mbappé heeft vizier niet op scherp staan bij eerste domper PSG

Voor het eerst dit seizoen is Paris Saint-Germain aangelopen tegen puntverlies. Tegen Montpellier miste de koploper van de Ligue 1 de creativiteit van de geblesseerde Neymar en bleef het 0-0. Kylian Mbappé was betrokken bij veel kansen van de bezoekers, maar had het vizier niet op scherp staan.