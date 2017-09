Heracles houdt Roda JC in extremis van eerste punt van seizoen af

Roda JC Kerkrade is er zaterdagavond op het nippertje niet in geslaagd om het eerste punt van het seizoen uit het vuur te slepen. De Limburgers kwamen op bezoek bij Heracles Almelo dankzij een doelpunt van Mitchel Paulissen op voorsprong en hielden ook na de gelijkmaker van Robin Pröpper lang stand. Invaller Vincent Vermeij kroonde zichzelf in de blessuretijd echter tot matchwinner door de 2-1 binnen te tikken.

Roda kwam al na vijf minuten spelen op voorsprong maar de openingsfase van de wedstrijd had ook een ander verloop kunnen krijgen aangezien Heracles een minuut daarvoor via Jamiro Monteiro nog op de paal stuitte. Paulissen had aan de overkant het vizier daarop wel op scherp staan en kopte de openingstreffer langs Bram Castro. Tim Breukers kreeg daarna een flinke kans om Heracles weer op gelijke hoogte te brengen en ook Paulissen liet een behoorlijke mogelijkheid liggen. De middenvelder van Roda kopte naast.

Heracles draaide in de fase vlak na rust de duimschroeven flink aan en dat leidde snel tot de gelijkmaker. Waar Pröpper in eerste instantie nog de paal raakte, schoot hij in de rebound uit de draai knap wel raak. Lerin Duarte speelde daarna met vuur door Mikhail Rosheuvel neer te halen en John Stegeman haalde de middenvelder een kwartier voor tijd naar de kant, terwijl hij Vermeij al eerder inbracht voor Paul Gladon.

Monteiro kreeg in die fase uit een vrije trap een behoorlijke kans om de drie punten in Almelo te houden. Zijn inzet werd echter gepakt door Hidde Jurjus, die er op het nippertje in slaagde om zijn hand achter de bal te krijgen. Ook Roda liet zich nog voor het vijandelijke doel zien, maar missers van Paulissen en Dani Schahin leken een gelijkspel te garanderen. In de blessuretijd was het echter toch nog raak: Reuven Niemeijer bediende Vermij, waarna de invaller de trekker overhaalde.