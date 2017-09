Hopeloos Feyenoord lijdt eerste thuisnederlaag sinds januari 2016

Voor het eerst sinds januari 2016 heeft Feyenoord een thuisnederlaag geleden in de Eredivisie. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst ging met 0-2 onderuit tegen NAC Breda, door doelpunten van Giovanni Korte en Thomas Enevoldsen. Tussendoor kon Michiel Kramer voor de gelijkmaker zorgen, maar hij faalde vanaf elf meter. Tot overmaat van ramp beging Brad Jones een enorme blunder bij de 0-2. Feyenoord is de koppositie kwijt en overnacht als nummer twee, achter sc Heerenveen.

Feyenoord was voor zaterdag al 25 thuiswedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie, terwijl NAC nog nooit in competitieverband zegevierde in De Kuip. Op basis van de statistieken kon Feyenoord zich dus voorbereiden op een mooie avond, maar niets bleek minder waar. Bij rust stond het 0-1 en daar viel weinig op af te dingen, want Feyenoord oogde inspiratieloos en creëerde weinig. Het lukte de Rotterdammers nauwelijks om een gaatje te vinden in de stugge defensie van NAC.

Vlak voor de 0-1 had Thierry Ambrose de bezoekers op voorsprong moeten zetten, nadat Manu García op fraaie wijze langs Eric Botteghin en Karim El Ahmadi dartelde. De Spanjaard zette Ambrose alleen voor Jones, die een knappe redding leverde. Hij had echter geen antwoord toen Korte eenvoudig konnen binnenschieten nadat Amrbose de bal panklaar voor hem legde met het hoofd. De bezoekers verdedigden de voorsprong gepassioneerd en voor rust werd Feyenoord amper nog gevaarlijk.

Na de onderbreking mocht de ploeg van Van Bronckhorst zich gelukkig prijzen, toen een overtreding van Sofyan Amrabat op García geen strafschop opleverde. De middenvelder van Feyenoord, die voor het eerst een basisplek had in de Eredivisie voor Feyenoord, liep de NAC'er omver maar Jochem Kamphuis zag er geen penalty in. Daarna stapelden de kansen voor Feyenoord zich op. De eerste was voor Karim El Ahmadi, die voorlangs schoot. Daarna kopte Kramer rakelings naast na een voorzet van Jean-Paul Boëtius.

Er volgden meer mogelijkheden: invaller Sam Larsson schoot naast, een knal van Miquel Nelom werd gepareerd en in de rebound trof Amrabat de lat met een kopbal. Uitgerekend Amrabat versierde achttien minuten voor tijd zelf een penalty nadat hij werd neergehaald door Mounir El Allouchi, maar de penalty van Kramer werd gekeerd door Mark Birighitti en de keeper pakte ook de rebound van Boëtius. Feyenoord bleef in de slotfase met man en macht zoeken naar de gelijkmaker, maar de schade werd juist groter. Jones beging een enorme blunder, leverde de bal in bij Enevoldsen en zag de invaller afwerken in een leeg doel.