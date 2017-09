Zomeraanwinst behoedt Real Madrid voor blamage: ‘Hij is klaar om te spelen’

Real Madrid beleefde zaterdag een moeizame generale repetitie voor de ontmoeting met Borussia Dortmund van volgende week in de Champions League. Het elftal van Zinédine Zidane won dankzij twee doelpunten van Daniel Ceballos weliswaar bij laagvlieger Deportivo Alavés, maar maakte zeker geen grootse indruk, erkende ook de Franse oefenmeester.

"We zullen betere dagen hebben en we zullen ook betere wedstrijden spelen", tekenden diverse Spaanse media op zijn mond. "Ons doel was vandaag echter om te winnen en dat hebben we gedaan." Zidane had voor het eerst dit seizoen een basisplaats over voor Ceballos en de zomeraanwinst van Real beschaamde het vertrouwen van zijn trainer niet. "Ik ben erg blij voor hem. Hij is klaar om te spelen en hij heeft het goed gedaan vandaag. Hij wil graag leren en hij zal meer kansen krijgen in de toekomst", zei de Fransman over de middenvelder.

Cristiano Ronaldo stond tegen Alavés negentig minuten op het veld, maar de Portugees slaagde er niet in zijn stempel te drukken op de wedstrijd en maakte bij vlagen een zeer gefrustreerde indruk. "Als je niet scoort raak je gefrustreerd, maar Ronaldo is rustig", sprong Zidane in de bres voor zijn sterspeler. "Hij wil doelpunten maken en hij kreeg daar ook de kansen toe. We weten echter allemaal dat hij uiteindelijk altijd het verschil zal maken."