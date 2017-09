Liverpool revancheert zich vier dagen na uitschakeling op Leicester City

Liverpool heeft zaterdagavond de tweede ontmoeting met Leicester City in een paar dagen tijd wel in een overwinning om weten te zetten. Waar the Foxes dinsdag nog te sterk waren in de Carabao Cup, was het de ploeg van Jürgen Klopp die in de Premier League met 2-3 aan het langste eind trok. Philippe Coutinho wist met een prachtige vrije trap de ogen op zich gericht, terwijl de verdere productie op naam van Mohamed Salah, Jordan Henderson, Jamie Vardy en Shinji Okazaki kwam.

Vardy zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd, voordat Emre Can aan de andere kant de paal naast Kasper Schmeichel trof. Salah had na een kwartier spelen meer geluk: de Egyptenaar werd door Coutinho prachtig bediend en kopte de openingstreffer binnen. Dankzij een magistrale vrije trap van de Braziliaan leek Liverpool vervolgens op rozen te zitten, maar een slippertje van Simon Mignolet zorgde ervoor dat Leicester weer terug in de wedstrijd kon komen.

De doelman dook bij een corner onder de bal door en Okazaki stond precies op de goede plek om te profiteren. Na de onderbreking bleef het tempo hoog en stelde Daniel Sturridge Henderson twintig minuten voor tijd ogenschijnlijk in staat om de wedstrijd op slot te gooien. De aanvoerder kreeg de bal op de rand van de zestien en schoot hard raak.

De thuisploeg gaf zich echter niet gewonnen en twee minuten later lag de bal weer achter Mignolet. Vardy had het leer na een save van de Belgische doelman voor het inkoppen en profiteerde dankbaar van dat buitenkansje. Het duo Vardy-Mignolet speelde vlak daarop ook een hoofdrol toen de keeper in de fout ging en Vardy onderuit haalde in de zestien. Doordat de Engelsman zijn strafschop echter recht op Mignolet schoot, vertrok Liverpool met de drie punten uit het King Power Stadium.