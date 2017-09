Heerenveen legt beslag op koppositie dankzij schitterende doelpunten

SC Heerenveen is voorlopig de nieuwe koploper in de Eredivisie. De succesformatie van Jurgen Streppel maakte zaterdagavond op bezoek bij Willem II een achterstand ongedaan en legde dankzij twee prachtige doelpunten uiteindelijk beslag op de koppositie: 1-2. Feyenoord kan de Friezen later vanavond nog wel voorbijgaan.



Willem II boekte vorige week na vier achtereenvolgende competitienederlagen op bezoek bij Roda JC Kerkrade (1-4) zijn eerste overwinning van het seizoen en schoot ook tegen Heerenveen voortvarend uit de startblokken. Elmo Lieftink bracht de Tilburgers na twaalf minuten spelen verrassend op voorsprong door een voorzet van Freek Heerkens tegen de touwen te lopen: 1-0.

Heerenveen was op dat moment de bovenliggende partij, maar moest na de openingstreffer toezien hoe Willem II steeds beter in de wedstrijd kwam. De thuisploeg bleef vrij eenvoudig op de been in de eerste helft, maar incasseerde op slag van rust toch nog de gelijkmaker. Stijn Schaars mocht op een meter of 25 van het doel aaleggen voor een vrije trap en legde het leder vervolgens fraai in de kruising, achter Timon Wellenreuther.

Het doelpunt leek als doping te werken voor de Friezen. Nadat Reza Ghoochannejhad vlak na rust nog een enorme kopkans om zeep had geholpen, tekende Yuki Kobayashi op het uur alsnog voor de 1-2 met een fraai afstandsschot. Willem II weigerde zich daarna echter zomaar gewonnen te geven en perste er toch nog een slotoffensief uit. Heerenveen hield uiteindelijk echter stand doordat onder meer Daniel Crowley in blessuretijd nog op Martin Hansen stuitte.