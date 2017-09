Bosz schrijft monsterzege bij met Dortmund na hattrick Aubameyang

Borussia Dortmund blijft imponeren in de Bundesliga. Het team van Peter Bosz speelde zaterdag een uitstekende wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach en vermorzelde de opponent met 6-1. Pierre-Emerick Aubameyang was goed voor een hattrick voor de koploper van Duitsland. Wel moest Bosz zijn eerste tegendoelpunt in competitieverband incasseren bij Dortmund.

Met twee doelpunten en een assist werd Maximilian Philipp de man van de eerste helft. De linksbuiten ontving de bal na 27 minuten van Pierre-Emerick Aubameyang, die het leer nog net binnenhield en met een sliding voor het doel bracht. Philipp stond op de juiste plek om binnen te werken en verdubbelde de marge even later ook zelf. Ditmaal was Jeremy Toljan de aangever vanaf de linkerkant. In het strafschopgebied nam Philipp in één keer op slof en vond hij de bovenhoek.

Het verschil werd zelfs drie voor de pauze, want Aubameyang kon binnentikken na een pass van Philipp. De maker van de 1-0 en 2-0 werd gelanceerd door Sokratis Papastathopoulos, ontsnapte aan de aandacht van zijn bewaker en vond Aubameyang toen de keeper al geklopt was. Kort na rust werd het zelfs 4-0 en opnieuw was de Gabonees verantwoordelijk voor de treffer. Na een vrije trap van Mario Götze knikte Aubameyang tegen de paal, om in de rebound eenvoudig binnen te werken.

Het werd vervolgens nog erger voor Mönchengladbach. Aubameyang maakte er 5-0 van nadat hij werd bediend door Mahmoud Dahoud, keeper Tobias Sippel omspeelde en afrondde vanuit een lastige hoek. Lars Stindl deed namens de bezoekers wat terug en bezorgde Dortmund het eerste tegendoelpunt van het lopende seizoen. De marge werd echter wel weer vijf, want Julian Weigl maakte er 6-1 van met een prachtig schot van afstand in de bovenhoek.