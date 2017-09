Real Madrid maakt vijfde contractverlenging binnen tien dagen officieel

Real Madrid blijft nieuwe contracten uitdelen. De Koninklijke maakt zaterdagavond wereldkundig dat Marcos Llorente zijn verbintenis heeft verlengd. De 22-jarige middenvelder liep na dit seizoen uit zijn contract, maar ligt vanaf nu tot medio 2021 vast. Llorente speelde zaterdag nog negentien minuten mee als invaller tegen Deportivo Alavés.

In het seizoen 2015/16 debuteerde Llorente voor de hoofdmacht en kwam hij tweemaal in actie. De afgelopen jaargang werd de jeugdexponent verhuurd aan Alavés, waarvoor hij 32 keer optrad in competitieverband. In de huidige jaargang staat de teller op drie competitiewedstrijden; eerder speelde Llorente negentien minuten tegen Deportivo la Coruña (0-3 zege) en ruim een uur tegen Levante (1-1).

Met de contractverlenging van Llorente heeft Real Madrid al vijf verbintenissen verlengd in de laatste tien dagen. Marcelo trapte af, waarna Isco, Dani Carvajal en Karim Benzema het voorbeeld van de Braziliaan volgden. De verwachting is dat Marco Asensio en Raphaël Varane spoedig eveneens hun handtekening zullen zetten onder een nieuw contract bij de regerend kampioen van Spanje.