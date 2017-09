Napoli kent moeizame generale repetitie voor ontmoeting met Feyenoord

Napoli heeft een moeizame generale repetitie achter de rug voor het Champions League-duel met Feyenoord van volgende week. De formatie van Maurizio Sarri had het lastig op bezoek bij promovendus SPAL en stelde de overwinning pas in de slotfase veilig: 2-3. De Napolitanen zijn zodoende na zes wedstrijden nog wel altijd foutloos in de Serie A.

Napoli trad in Stadio Paolo Mazza aan in vrijwel zijn sterkst mogelijke opstelling. Raúl Albiol, Jorginho en Allan kregen weliswaar rust met het oog op de wedstrijd tegen Feyenoord, maar Sarri had wel de beschikking over onder anderen Dries Mertens en Marek Hamsik. Toch beleefde Napoli een lastige avond tegen de nieuwkomer, die eerder dit seizoen al verraste door doelpuntloos gelijk te spelen tegen Lazio en thuis te winnen van Udinese.

SPAL schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en kwam na dertien minuten spelen verrassend aan de leiding via Pasquale Schiattarella. Een afstandsschot van de middenvelder bleek doelman José Manuel Reina te machtig: 1-0. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, want amper een minuut na de treffer van Schiattarella trok Lorenzo Insigne de stand alweer gelijk met een schot uit de draai. De Italiaans international had op slag van rust ook nog de 1-2 op zijn voet, maar zijn volley werd gepareerd Alfred Gomis.

In de tweede helft voerde Napoli de druk richting het doel van Gomis op en dat resulteerde twintig minuten voor tijd in de 1-2 van José María Callejón. De Spanjaard wist met het hoofd te scoren na een voorzet van Faouzi Ghoulam. Napoli leek vervolgens alsnog een kater over te houden aan het duel doordat Federico Viviani de stand gelijktrok met een fraaie vrije trap, maar Ghoulam bezorgde de ploeg van Sarri in de absolute slotfase toch nog de drie punten door na een fraaie rush succesvol af te ronden.