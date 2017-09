Manchester United stapt naar politie na nieuwe spreekkoren over Lukaku

Manchester United onderneemt stappen tegen de eigen supporters. Zaterdag werd tijdens de uitwedstrijd tegen Southampton opnieuw gezongen over de penis van aanvaller Romelu Lukaku, waarna de supporters zongen: We're Man United, we'll sing what we want. Manchester United en Lukaku lieten al weten het lied niet op prijs te stellen.

In een statement laat Manchester United weten dat het probeert individuen te identificeren die het lied ten gehore brachten. "Manchester United heeft zero tolerance voor beledigende liederen en gedragingen. De club en de speler hebben duidelijk gevraagd of het kon ophouden. De club heeft samengewerkt met de betrokkenen en supportersgroepen om een einde te maken aan beledigend gedrag en zal verdere stappen ondernemen tegen individuen als dit doorgaat."

"De club is in gesprek met de politie en heeft camerabeelden opgevraagd van Southampton. We gaan proberen de personen te identificeren die geen respect toonden voor de wens van de speler om dit lied niet te zingen", laat de club tot slot weten. In het lied wordt gezongen dat Lukaku een penis van ruim zestig centimeter heeft. Kick It Out, de organisatie die strijdt tegen racisme in het voetbal, vindt het lied racistisch van aard.