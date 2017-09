Koeman slachtoffert Rooney en Klaassen: ‘De juiste beslissing genomen’

Ronald Koeman had zaterdag weer eens reden tot lachen. De geplaagde manager zag Everton het thuisduel met Bournemouth in de slotfase naar zich toe te trekken en boekte zo na drie nederlagen op rij weer eens een overwinning in de Premier League met zijn ploeg. Koeman was na afloop dan ook zichtbaar opgelucht.

Everton maakte een 0-1 achterstand in het laatste kwartier ongedaan dankzij twee doelpunten van invaller Oumar Niasse. "Het was een moeilijke wedstrijd", sprak Koeman na afloop van het duel tegen diverse Engelse media. "We creëerden niet veel kansen. We hebben echter de juiste beslissing genomen door bij de achterstand iets anders te gaan spelen."

De oefenmeester paste tien minuten na rust een dubbele wissel toe: Wayne Rooney en Davy Klaassen maakten plaats voor Tom Davies en Niasse. "We gingen met twee spitsen iets directer spelen", aldus Koeman, die hoopt dat het lek nu boven is bij Everton. "De wereld ziet er totaal anders uit na een overwinning. Je hebt altijd bepaalde sleutelmomenten in het seizoen en deze zege zal iedereen een boost geven."