Huntelaar kritisch: ‘Denk je dat mijn toekomst er toen florissant uitzag?’

Klaas-Jan Huntelaar keerde deze zomer na een periode van achtenhalf jaar over de landsgrenzen terug in de Eredivisie. De 34-jarige spits greep met Ajax naast Europees voetbal en ook de andere Nederlandse ploegen maakten vooralsnog internationaal geen onuitwisbare indruk. Volgens Huntelaar ontbreekt bij sommige jonge talenten de honger om het maximale uit hun loopbaan te halen.

Huntelaar meent dat de jonge talenten in de Eredivisie technisch en tactisch nog altijd voldoende onderlegd zijn. "Alleen het voetbal vraagt meer", merkt hij kritisch op in gesprek met Voetbal International. "Zonder dat ik nu als een oude man wil overkomen, want vroeger was het allemaal zeker niet beter, alleen als talent moet je wel super gretig willen zijn."

"Jonge spelers moeten mentaal sterker worden, meer in zichzelf willen investeren. Talent alleen is niet voldoende", vervolgt hij. Huntelaar gebruikt het verloop van zijn eigen loopbaan als voorbeeld. "Denk je dat mijn toekomst er florissant uitzag toen alleen AGOVV Apeldoorn me wilde hebben? Van PSV naar de kelder van de Eerste Divisie. Uiteindelijk heeft het me sterker gemaakt, vooral omdat ik mezelf elke dag opnieuw wilde bewijzen. Die drang moet je als talent hebben, en niet gaan zeuren als het even tegenzit."

Huntelaar spreekt er regelmatig met de jonge spelers bij Ajax over. "Op een ontspannen manier, niet als meester die het allemaal beter weet, en ik merk dat ik een klik voel met die talenten", legt hij uit. "Jongens als Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Carel Eiting, noem maar op. Allemaal zo talentvol, maar ze mogen niet nu al tevreden zijn. Ze kunnen namelijk nog zoveel beter."