Feyenoord troefde Duitse en Franse clubs af: ‘Hij was zelf van wereldklasse’

Ridgeciano Haps maakte afgelopen zomer voor een bedrag van naar verluidt zes miljoen euro de overstap van AZ naar Feyenoord. De 24-jarige linkervleugelverdediger kon naar eigen zeggen ook rekenen op belangstelling uit diverse Europese topcompetities, maar koos uiteindelijk weloverwogen voor een stap naar de Nederlandse top.

"Er was ook interesse vanuit Duitsland en Frankrijk, van clubs die dit seizoen in Europa spelen", onthult hij in gesprek met ELF Voetbal. Haps heeft alle aanbiedingen naast elkaar gelegd en koos uiteindelijk voor een transfer naar De Kuip. "Ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat Feyenoord een mooie vervolgstap is: de landskampioen, spelen in de Champions League en Giovanni van Bronckhorst als mijn trainer."

Haps heeft zich in De Kuip moeiteloos opgewerkt tot een basisspeler. Hij denkt veel te kunnen leren van Van Bronckhorst, die gedurende zijn loopbaan als voetballer op dezelfde positie speelde. "Hij was zelf een linksback van wereldklasse. Hij was tactisch heel sterk en had een geweldig schot en goede pass. Mijn kracht ligt in één-tegen-één-duels. Ik ben iemand die altijd vol gas gaat, zich vastbijt in een tegenstander en een tegenstander kan uitspelen. Daarin kan ik misschien leren doseren. Meer het overzicht en de rust bewaren. Daarin kan de trainer mij adviseren", aldus Haps.