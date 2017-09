AS Roma dankt Dzeko en El Shaarawy voor derde overwinning op rij

AS Roma heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt tegen laagvlieger Udinese. I Giallorossi waren in eigen huis met 3-1 te sterk voor de tegenstander uit Udine, die slechts drie punten overhield aan zijn eerste zes duels. Aan de kant van de hoofdstedelingen, die na Hellas Verona en Benevento opnieuw een tegenstander aan de zegekar bonden in de Serie A, was Stephan El Shaarawy met twee treffers de gevierde man.

De eerste kans was nog voor de bezoekers, toen Jakub Jankto Alisson na twintig seconden al aan het werk zette. Daarna was het echter Roma dat de klok sloeg en Edin Dzeko had de bal na twaalf minuten spelen, met dank aan Radja Nainggolan, in het doel liggen. De Belg bleef op wonderbaarlijke wijze aan de bal en zetten vervolgens de Bosniër alleen voor de keeper. Dankzij El Shaarawy was de wedstrijd vervolgens voor de rust al gespeeld. De Egyptische Italiaan knalde de bal na een halfuur binnen voor de 2-0 en profiteerde op slag van rust van geklungel achterin bij i Zebrette.

In de tweede helft slaagde Udinese er, op een poging van Bram Nuytinck die op de lat uiteen spatte, nauwelijks in om gevaar te stichten voor het doel van de Romeinen, bij wie Kevin Strootman de negentig minuten volmaakte. Toch moest Roma in slotfase nog een doelpunt incasseren die de uitslag iets dragelijke maakte voor de bezoekers. Diego Perotti miste aan de overkant eerst een penalty, waarna Jens Larsen er nog 3-1 van maakte.