Mourinho: ‘Je hebt hetzelfde gezien als ik, hij moet aan het werk’

Manchester United treft zaterdagmiddag met Southampton de oude club van Luke Shaw, maar de linksback zal niet van de partij zijn in het St Mary’s. Shaw maakte afgelopen week tegen Burton Albion wel zijn rentree in het team van José Mourinho, maar heeft nog een lange weg te gaan voordat de Portugees hem weer als vaste waarde beschouwt.

“Hij moet aan het werk, dat is alles. Je hebt hetzelfde gezien als wat ik heb gezien”, legde Mourinho uit aan verslaggevers. “Of hij zaterdag gaat spelen? Nee, dat niet. Hij moet aan het werk. Hij moet beter worden. Kijk, hij heeft zes maanden niet gespeeld. Dan verwacht ik niet dat hij woensdag terugkomt en meteen uitgeroepen wordt tot man van de wedstrijd of 45 minuten heen en weer gaat rennen. Het is een proces, hij heeft lang niet gespeeld.”

“Je hebt ook andere spelers in de Premier League die niet in de basis beginnen omdat hun trainers vinden dat ze de juiste conditie nog niet hebben. We hebben het over een aantal van de beste spelers in de competitie (Alexis Sánchez en Eden Hazard, red.)”, ging Mourinho verder. “Ik heb het Antonio Conte vorige week horen zeggen en Arsène Wenger ook. De spelers komen nog niet in hun plannen voor omdat ze nog niet in de beste vorm steken na flinke blessures. Luke is geopereerd en hij heeft lang niet gespeeld. Ik kan niet verwachten dat hij terugkeert en meteen sterk, sterk, sterk is.”