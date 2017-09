Tottenham houdt met tien man op het nippertje stand in Londense derby

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag de Londense derby van West Ham United weten te winnen. The Spurs waren op bezoek in het London Stadium met 2-3 te sterk voor de stadsgenoot, maar moesten wel diep gaan. Tot een rode kaart voor Serge Aurier leek er geen vuiltje aan de lucht. In de slotfase kwam de tegenstander echter nog dicht bij een punt.

In een eerste helft waar het tempo hoog lag, maar grote kansen in het eerste halfuur uitbleven, was het Tottenham dat in de laatste tien minuten voor rust overtuigend de ban brak. Harry Kane werd in eerste instantie door Dele Alli in staat gesteld om de 0-1 binnen te koppen en sloeg vier minuten later nog een keer toe. De rebound na een poging van Alli belandde precies in de voeten van de spits, waarna Kane de bal in een leeg doel prikte.

Na een uur spelen was het Christian Eriksen die met een rake schuiver de 0-3 op het scorebord zette en zo de wedstrijd leek te beslissen. Javier Hernández deed vlak daarop echter met een kopbal wat terug en in de slotfase werd het nog spannend. Aurier moest twintig minuten voor tijd na een onbesuisde tackle met zijn tweede gele kaart naar de kant en Cheickhou Kouyaté bracht the Hammers vlak voor tijd weer helemaal terug in de wedstrijd. Tottenham hield echter stand in de blessuretijd en bezet zodoende voorlopig de derde positie in de Premier League.