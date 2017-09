Diego Costa aandachtig toeschouwer bij overtuigende zege Atlético in topper

Atlético Madrid heeft zaterdagmiddag aan het langste eind getrokken in een vroege topper in het LaLiga-seizoen. Los Colchoneros gingen in eigen huis als nummer drie de wedstrijd tegen nummer twee Sevilla in en waren gedurende een groot deel van het duel de bovenliggende partij. Yannick Ferreira Carrasco en Antoine Griezmann maakte op het scorebord het verschil voor de ploeg van Diego Simeone.

Atlético begon voortvarend aan het treffen in het Wanda Metropolitano, waar nieuwkomer Diego Costa aandachtig toeschouwer was. De thuisploeg kon echter niet voorkomen dat de eerste goede kans voor los Rojiblancos was: Pablo Sarabia mocht na een dikke tien minuten spelen uithalen en teisterde de paal naast Jan Oblak. Een paar minuten later was het ook de beurt aan Atlético om het houtwerk te raken, toen Filipe Luís de lat trof met een uithaal van binnen de zestien.

Daar is 'ie hoor! Diego Costa is zaterdagmiddag van de partij in het Wanda Metropolitano, waar zijn nieuwe club Atlético Madrid Sevilla ontvangt. #diegocosta #atleti #laliga #atlsev Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 23 Sep 2017 om 4:28 PDT

Grote kansen bleven in het restant van de eerste helft uit, maar vlak na de onderbreking was het wel raak. Carrasco werd weggestuurd, vond een weg tussen een aantal verdedigers door en passeerde de uitkomende Sergio Rico. Sevilla moest daarna op zoek naar de gelijkmaker en van die ruimte wist Atlético twintig minuten voor tijd te profiteren via Griezmann. De Fransman kreeg na wat gerommel voor het doel de bal van Filipe Luís en knalde vanaf de zijkant onberispelijk binnen.