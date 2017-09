‘Van Persie heeft met die erfenis te maken, hij zal nooit zo populair worden’

Robin van Persie kwam in 2015 als een grote ster binnen bij Fenerbahçe, maar de Oranje-international is er in Istanbul in de afgelopen seizoen maar mondjesmaat in geslaagd om zijn ploeg op sleeptouw te nemen. In de afgelopen transferperiode gonsde het al van de geruchten over een terugkeer naar Feyenoord en Özcan Akyol denkt dat de kans groot is dat Van Persie bezig is aan zijn laatste maanden bij Fenerbahçe.

“Ik denk dat Van Persie en Fenerbahçe afscheid van elkaar gaan nemen. Hoewel hij nog steeds populair is in Turkije, heeft hij het in de ogen van velen nooit helemaal waargemaakt”, legt de schrijver uit in gesprek met de NOS. Fener zou zelf ook graag afscheid nemen van Van Persie, aangezien diens salaris van naar verluidt zes miljoen euro zwaar op de begroting drukt.

Akyol vindt wel dat het Van Persie niet altijd meegezeten heeft op het gebied van blessures. Mede daardoor is de spits er waarschijnlijk nooit uitgegroeid tot een echte publiekslieveling: “Daarnaast had hij met een erfenis van de twee Nederlanders te maken. Hij zal nooit zo populair worden als Dirk Kuyt of Pierre van Hooijdonk dat waren bij Fenerbahçe. Als ik soms ook op Twitter lees wat de Turkse fans over hem schrijven, dan is dat niet mals.”

Het Fenerbahçe van Van Persie, dat verder ook Vincent Janssen onder contract heeft staan, neemt het zaterdagavond in een absolute kraker op tegen het Besiktas van Jeremain Lens en Ryan Babel. Vooral die laatste maakt indruk op de Turkse velden, merkt ook Akyol op: “Hij is nu een van de sterren en wordt bewierookt door de supporters, al kan dat ook heel snel voorbij zijn. In Turkije is men namelijk nog opportunistischer dan in Nederland. Maar Babel bevalt iedereen tot nu toe goed in Turkije.”